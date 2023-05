Laut Justizministerin Denstädt komme eine Pensionierungswelle auf Thüringens Justizvollzugsanstalten zu. Um den Dienst in den JVAs attraktiver zu machen, will die Landesregierung Vollzugsbeamte schneller in höhere Besoldungsstufen befördern, sagte Dehnstädt MDR THÜRINGEN.