Weihnachten ist das Fest der Freude, der Familie und der Gemeinschaft. Für Gefangene ist die Realität aber oftmals eine andere. "Es wird innerhalb der Sicherheitsvorschriften versucht, den Gefangenen feierliche Tage zu bereiten", sagte Oliver Will, Sprecher des Justizministeriums. Dazu gehört natürlich ein klassisch weihnachtliches Festessen. In diesem Jahr steht in den Einrichtungen oftmals Entenbraten und Klöße auf dem Speiseplan. In der Jugendstrafanstalt in Arnstadt gab es an Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat, an den anderen Feiertagen Hirschgulasch und am Neujahrstag Linsensuppe.