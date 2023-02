Der Anfang Februar in Espenfeld im Ilm-Kreis entdeckte Herdenschutzhund ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf getötet worden. Das teilte das Thüringer Umweltministerium am Montag mit - auch wenn die Genetikanalyse des Senckenberg Instituts den Wolf als Verursacher nicht eindeutig feststellen konnte. Das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs geht aufgrund des Rissgutachtens in Verbindung mit dem Ergebnis der genetischen Analyse davon aus, dass die Verletzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf verursacht wurden.