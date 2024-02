Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Wirtschaft Triebwerkwartungsfirma N3 baut Werk am Erfurter Kreuz deutlich aus

Hauptinhalt

23. Februar 2024, 15:27 Uhr

Am Erfurter Kreuz ist der erste Spatenstich für den Ausbau des N3-Wartungsbetriebs für Flugzeugmotoren gesetzt worden. Die Tochtergesellschaft von Lufthansa und Rolls-Royce will in ihren Standort bei Arnstadt 150 Millionen Euro investieren. Ziel ist, die Kapazitäten zu verdoppeln.