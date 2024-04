Gegen 8.00 Uhr kam es dann zu einem erneuten Brandausbruch in der Turmhaube des Neutorturms, welche in der Folge komplett abbrannte und abgetragen werden musste. An der Stadtmauer wurde zudem ein aufgesprühtes Hakenkreuz festgestellt. Ob ein Bezug zwischen dem Hakenkreuz und dem Brandgeschehen existiert, wird ermittelt.