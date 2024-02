Bei einer Kollision von fünf Fahrzeugen auf der A4 bei Erfurt sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, zog eine 67-jährige Frau beim Auffahren in Erfurt-Ost in Richtung Frankfurt/Main direkt in die linke Spur. Ein folgender Autofahrer oder eine folgende Autofahrerin bremste, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.