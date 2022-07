Frühestens nach einer Woche könne deshalb geprüft werden, ob beispielsweise die Ampelschaltung nachjustiert werden muss. Am Dienstagmorgen rollte der Verkehr trotz der Einschränkungen ebenfalls flüssig in alle Richtungen über das Innenstadtkreuz.

Den Schmidtstedter Knoten passieren laut dem Erfurter Tiefbau- und Verkehrsamt werktäglich bis zu 30.000 Autos. Jetzt in den Ferien sind es erfahrungsgemäß maximal 18.000. Deshalb wurden die Bauarbeiten in die Sommerwochen gelegt. Die Stadt will in den gesperrten Bereichen auf der Südseite des Hauptbahnhofs direkte, übersichtliche Radwege über die Großkreuzung schaffen.

Außerdem laufen am Schmidtstedter Knoten erste Arbeiten am neuen Fernbusbahnhof. An der westlichsten Fahrspur am Flutgrabenufer sollen drei Bussteige entstehen. Die Tunnelröhre an der Flussseite soll deshalb künftig ausschließlich Bussen vorbehalten bleiben und nicht mehr für den zum Stadtpark abbiegenden regulären Verkehr genutzt werden.