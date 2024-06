Unterstützt wurden die Ermittler bei dem internationalen Einsatz am Dienstag von der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und dem Europäischen Polizeiamt (Europol). Rund 280 Beamte aus Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Österreich sowie vier Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Erfurt und auch Staatsanwälte aus den anderen Ländern waren beteiligt. Sie durchsuchten Objekte in Thüringen, Sachsen, Berlin, Brandenburg, Bayern sowie in der Schweiz, Österreich, Lichtenstein, Litauen und Tschechien. Vermögenswerte wurden sichergestellt, in welche Höhe ist unklar.