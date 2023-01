Bundesgartenschau Erfurter Stadträte sprechen sich erneut gegen Buga 2026 aus

Hauptinhalt

Stadträte mehrerer Fraktionen lehnen eine Bundesgartenschau 2026 in Erfurt ab. Stattdessen wollen sie sich für eine erneute Buga-Bewerbung der Landeshauptstadt in den Jahren 2035 oder 2041 einsetzen. Am kommenden Mittwoch will Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) die Buga 2026 im Stadtrat dennoch auf die Tagesordnung setzen lassen.