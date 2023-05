Das Sozialticket ist im Gegensatz zum 49-Euro-Ticket zum Teil übertragbar, und am Wochenende können - je nach Tarif - auch Kinder mitgenommen werden. Deshalb werde sich sicher nicht jeder für das 49-Euro-Ticket entscheiden, so Stange. Der 30-Euro-Zuschuss wird jeweils einem berechtigten Sozialausweisinhaber einer Bedarfsgemeinschaft gezahlt, heißt es in der Stadtratsvorlage. Grundsätzlich muss der Zuschuss beantragt werden. Das geht rückwirkend für bis zu drei Monate.