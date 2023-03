Zum Abschluss der Debatte tritt Kowo-Geschäftsführer Alexander Hilge ans Rednerpult. Er verweist zum einen darauf, dass sich die Mieterhöhungen am Mietspiegel orientieren und nicht voll ausgeschöpft werden. Und dann kommt eine überraschende Nachricht: Am Ende wird es sogar billiger für die Mieter.

Nun sollen die höheren Nebenkosten wieder sinken. Zum einen aufgrund der Energiepreisbremse, zum anderen, weil die Mieter in den vergangenen Monaten rund 15 Prozent Energie eingespart hätten, so Hilge. Und auch wenn die genauen Zahlen in den kommenden Wochen erst noch berechnet werden müssen, kündigt Hilge an, dass die geringeren Nebenkosten die gestiegenen Kaltmieten mehr als nur ausgleichen werden.