Der Erfurter Stadtrat hat in einer Sondersitzung am Mittwochabend drei Dezernenten gewählt. Neue Ordnungsdezernentin ist Heike Langguth. Erfurts Polizeichefin bekam im ersten Wahlgang die Mehrheit. Sie erhielt 26 Stimmen von 47 anwesenden Stadträten. 24 Stimmen hätten gereicht. Damit folgte die Mehrheit der Stadträte dem Vorschlag von Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU). Er hatte die 58-Jährige am Freitag nominiert. Langguth führt seit 2021 die Erfurter Landespolizeiinspektion. Zuvor leitete sie unter anderem die Polizeischule in Meiningen, die Bereitschaftspolizei Erfurt und war Referentin im Thüringer Innenministerium. Ihr Gegenkandidat Carl-Christian Dressel kam auf acht Stimmen. Er ist derzeit Referatsleiter im Thüringer Finanzministerium und war von der SPD nominiert worden.