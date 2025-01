Doch was ist aus den Vorwürfen rund um Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt im Umgang mit Sängerinnen und Darstellerinnen während seiner Zeit in Erfurt geworden? Nicht nur ihm, auch anderen Personen des Theaters wurden Verstöße in mehreren Fällen vorgeworfen, so belegt es das Gutachten einer externen Kanzlei im Auftrag der Stadt Erfurt. Das wurde MDR KULTUR von mehreren Personen, die das Dokument einsehen durften, unabhängig voneinander bestätigt.

Gutachten nicht öffentlich

Das Gutachten durften bislang nur wenige Stadträte einsehen. Es war mehrfach von der Stadtspitze versprochen worden, der Öffentlichkeit wenigstens in Teilen Einsicht zu gewähren. Das ist bis heute nicht geschehen. Dagegen soll der ehemalige Intendant selbst angeblich die Chance gehabt haben, als einer der ersten Einsicht zu nehmen, berichten mehrere Erfurter Stadträte.

Ende Juli machte der Stadtrat den Weg für eine Kündigung Montavons frei. Mittlerweile wurde dem Langzeitintendanten drei Mal gekündigt. Die Kündigungsgründe haben aber mit den ursprünglichen Themen nichts zu tun. Vielmehr wird Montavon unter anderem vorgeworfen, Leistungen der Theaterwerkstätten privat in Anspruch genommen zu haben. Er geht gegen seine Kündigung gerichtlich vor; einen Verhandlungstermin hat das Arbeitsgericht noch nicht festgelegt.

Auch die damalige Verwaltungschefin des Theaters, Angela Klepp-Pallas, wurde abberufen und auf eine andere Stelle in der Verwaltung versetzt. Die Stadt Erfurt hat laut dem Prüfbericht zum Jahresabschluss des Theaters für 2023 bislang 1,5 Millionen Euro auf die hohe Kante gelegt – als Rücklage, falls Montavon und Klepp-Pallas Gehälter nachgezahlt werden müssen.

Kritik aus Lokalpolitik: Mangelnde Aufarbeitung

Um die Aufarbeitung der Vorwürfe rund um den Machtmissbrauch ist es allerdings still geworden. Die Stadt will sich mit Blick auf die laufenden Verfahren aktuell nicht öffentlich äußern. Auch der Ex-Intendant schweigt zu den Vorwürfen – auf eine Anfrage von MDR KULTUR reagierte er bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht.

Die Bürgerinnen und Bürger spüren eine große Ungerechtigkeit. Tina Morgenroth Mitglied des Stadtrats in Erfurt

"Die Aufklärung, die bislang in der Öffentlichkeit stattfand, ist dürftig, das bekommen wir zurückgemeldet aus der Bevölkerung", so das Resümee von Tina Morgenroth von der Fraktion Mehrwertstadt. Sie wisse als Stadträtin natürlich ein bisschen mehr, aber die verschiedenen Berichte würden nach wie vor nicht freigegeben: "Die Bürgerinnen und Bürger spüren eine große Ungerechtigkeit. Und sie beobachten natürlich auch, dass der Intendant weiterhin tätig ist und äußern Unverständnis." Bildrechte: Tina Morgenroth

Grüne: Gleichstellungsgesetz von Thüringen überarbeiten

Auch für die Grünen-Stadträtin Laura Wahl ist das Vorgefallene noch lange nicht aufgearbeitet. Sie wünscht sich, dass das Thema auf Landesebene besprochen wird, aus ihrer Sicht wäre ein Untersuchungsausschuss hier ein geeignetes Instrument.

Zudem, so Wahl, habe der Erfurter Theaterskandal gezeigt, dass das Gleichstellungsgesetz in Thüringen dringend geschärft werden müsse: "Hier muss man vor allem auf einen Punkt schauen: Was dürfen Gleichstellungsbeauftragte? Und wie stark ist ihr Schutz gegenüber dem eigenen Arbeitgeber? Da braucht es eine Nachschärfung!" Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt