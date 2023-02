Der Fall beginnt mit der sperrigen Kennung FQY23P. Sie gehört zu einem Armenier mit dem Namen Grigor S. Er hatte sich offenbar vor einigen Jahren ein sogenanntes Krypto-Handy des Anbieters SkyECC zugelegt. Ein Dienstleister, der für die Gangster dieser Welt einen besonderen Service bot: super-verschlüsselte Mobiltelefone, die von der Polizei nicht zu orten waren. Doch französischen Ermittlern gelang es, die Server der Firma zu knacken - was ihnen bereits bei einem anderen Krypto-Dienst gelungen war.

Suche nach dem Drogen-Labor

Damit beginnt im Sommer 2021 die Geschichte des größten Crystal-Meth-Labors, das bis heute in Deutschland entdeckt wurde - mitten in der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Das zeigen interne Akten, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte. Die Zahlen sind gigantisch. Nachdem das Labor vor einem Jahr von der Polizei gestürmt worden war, wurden Geräte und Chemikalien sichergestellt. Das Bundeskriminalamt kommt in einer internen Analyse zu dem Schluss, dass dieses Labor in Erfurt sowohl bei Größe als auch bei Professionalität einmalig in der Bundesrepublik sei.

Dieses Drogen-Labor entdeckte die Polizei auf einem Industriegelände in Erfurt. Laut LKA ist es eines der größten deutschlandweit. Bildrechte: Landeskriminalamt Thüringen

Spur über Krypto-Handys

Eine Tonne der Droge Crystal Meth hätte dort hergestellt werden können, das ging aus der Analyse der vorgefundenen Chemikalien hervor. Diese lagerten Tonnenweise in der Halle. Zudem war der Plan der Bande, bis zu 50 Kilogramm der Droge pro Woche herzustellen und weiterzuverkaufen. Doch aus diesem Plan wurde nichts, da die Ermittler des LKA-Dezernats 62, das für Organisierte Kriminalität zuständig ist, die Daten des SkyECC-Handys von Grigori S. in die Hände bekommen hatte. Bei der Auswertung stellten sie fest, dass dieser offenbar in Kontakt mit einem Stev D. und einem Halil E. stand. Mit beiden machte er anscheinend Drogengeschäfte. Sowohl D. als auch E. nutzten ebenfalls Handys des Anbieters SkyECC und eines weiteren Krypotdienstes mit dem Namen Anom. Dieser war als Lockfalle über Jahre vom amerikanischen FBI betrieben worden.

Die Polizei stellte unter anderem zehn Kilogramm Crystal Meth sicher. Bildrechte: Landeskriminalamt Thüringen

Offenbar eine Tonne Drogen verkauft

Das LKA beschloss, sich die Daten aus den geknackten Servern zu den Handys von D. und E. ebenfalls über das Bundeskriminalamt zu besorgen. Im Laufe der Auswertung stellten sie fest, dass D. und E. noch den mutmaßlichen Komplizen Stephan P. mit im Boot hatten. Dabei stießen die Ermittler auf ein florierendes Drogengeschäft, das von diesen drei in Thüringen betrieben worden sein soll. Aus den Unterlagen, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte, geht hervor, dass sie zwischen Juni 2020 und ihrer Festnahme im Februar 2022 etwa eine Tonne an Drogen verkauft haben sollen. Das meiste davon soll Marihuana gewesen sein. Die Menge dürfte einen Wert von knapp vier Millionen Euro ergeben.

"Koch" aus Niederlanden baut Labor auf