Eine halbe Million Besucher

Mehr als eine halbe Million Besucher zählte die Ega im Jahr 2024. Stolz ist Kathrin Weiß darauf, dass der Freizeit- und Erlebnisgarten jährlich rund fünf Millionen Euro an Erlösen erwirtschaftet. Das sei auch verglichen mit anderen Parkanlagen eine großartige Leistung. Dennoch bleibt der 63 Jahre alte, zur Buga sanierte und neu aufgestellte Garten für die Erfurter Stadtwerke ein Zuschuss-Geschäft. In diesem Jahr sind es 5,7 Millionen Euro. Um das abzupuffern, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder an der Preisschraube gedreht.

Bis 2022 war der Park im Winter eintrittsfrei. Seit 2023 gelten Winter-Eintrittspreise. Das Tagesticket kostete zuletzt sechs Euro. Ins Jahr 2025 startet die Ega mit höherem Eintritt und einer kommissarischen Leitung. Der Eintritt im Winter wird um fünfzig Cent auf 6,50 Euro für ein Tagesticket angehoben.

Bildrechte: Steve Bauerschmidt

Neue Chefin im Park ist die bisherige Prokuristin: Katrin Weißkopf wird mindestens ein halbes Jahr Verantwortung für die Ega und ihre 74 Mitarbeiter übernehmen. Die Stelle ist ausgeschrieben. Etwa 40 Bewerbungen sind eingegangen. "Viele werden herausfallen, da sie nicht mal annähernd die erforderliche Eignung haben", schätzt Matthias Will. Er ist Prokurist bei den Stadtwerken. Die Suche nach einem neuen Ega-Geschäftsführer oder -führerin wird dauern.

Der Park ist für alle ein Erlebnis, dazu haben auch die vielen neuen Formate wie der Comic Park beigetragen. Kathrin Weiß

Nach Kathrin Weiß' Weggang haben die Stadtwerke die Rolle rückwärts gemacht und die Ega wieder vom Bäder-Betrieb getrennt. Die 49-Jährige war in Doppelfunktion Geschäftsführerin. Nun sind beide Geschäftsführerstellen wieder einzeln ausgeschrieben. Ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin gibt Kathrin Weiß auf den Weg, sich zunächst mit dem Park zu beschäftigen, was ihn ausmache, was das Besondere an ihm ist. "Der Park ist für alle ein Erlebnis, dazu haben auch die vielen neuen Formate wie der Comic Park beigetragen", sagt die ehemaligen Chefin.