Der Erfurter Stadtrat hat am Mittwochabend ein klares Bekenntnis zum Erhalt des Egaparks in seiner jetzigen Form abgelegt. Quer durch alle Fraktionen hieß es, der denkmalgeschützte Park gehöre zu Erfurt wie der Dom und der FC Rot-Weiß. Es werde nichts geschlossen oder verkleinert, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). In einer teilweise emotional geführten Debatte ging es auch darum, langfristig eine Strategie für Thüringens größten Garten zu entwickeln und seine finanzielle Zukunft zu sichern. Bei der bereits angekündigten Erhöhung der Eintrittspreise ab dem kommenden Jahr bleibt es aber.