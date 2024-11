Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Sicherheit Erfurter "Nachteulen" ab sofort mit eigenem Büro im Radhaus am Bahnhof

Hauptinhalt

29. November 2024, 18:10 Uhr

Am Freitagvormittag hat das Büro der Erfurter "Nachteulen" im Radhaus am Erfurter Hauptbahnhof offiziell eröffnet. Das Projekt ist eine Ergänzung der Sicherheitsangebote der Stadtverwaltung. Es soll Menschen Sicherheit geben, die sich unsicher in der Stadt fühlen. Um das Projekt dauerhaft zu sichern, hat die Suche nach einem dauerhaften Träger begonnen.