Weniger Kleingärten am Petersberg?

Für derzeit große Aufregung sorgt aber noch eine andere Idee aus dem Rahmenplan. Demnach sollen gut ein Dutzend Kleingärten der Petersberg-Anlage "geschliffen" werden. "Nicht mit uns", postete in der vergangenen Woche schon mancher Stadtrat. Grünen-Stadtrat David Maicher hält sich noch zurück: "Wir haben in der Woche nach Ostern ein Gespräch dazu mit der Stadtspitze. Ich will mir erst anhören, was der Grund für einen Rückbau der Gärten sein könnte", sagte er MDR THÜRINGEN.

Er hoffe, dass der Rahmenplan noch vor den anstehenden Kommunalwahlen in den Stadtrat komme: "Sonst fängt der neue Stadtrat in dann vielleicht neuer Zusammensetzung von vorn an."

Kleingärtner empört über Vorschlag

Frank Möller, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtner hat ebenfalls Gesprächsbedarf. "Am 2. April hören wir uns an, was die Stadt zu diesen Rahmenplan-Ideen zu sagen hat." Dass er empört ist, dass das überhaupt zur Debatte stehen könnte, kann er nur schwer verbergen. "Wir haben in Erfurt in den letzten vier Jahren fast 140 Gärten verloren. Sie wurden ersatzlos weggebaggert", kritisiert er.

Die Gartenanlagen sind nur selten Lärmquelle. Dass der Petersberg aber mit der Bundesgartenschau nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine Nutzung verändert hat, spüren auch die Kleingärtner.

Es ist mehr Trubel auf dem Berg. "Wir wollten ihn beleben und nun müssen wir Kompromisse finden, dass alle miteinander auskommen", sagt Ordnungsdezernent Andreas Horn (CDU). Was seine Erfurt-Guides bewirken können, wird der Test im Sommer zeigen.