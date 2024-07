In Erfurt und Naumburg kommen vom 15. Juli an über 180 internationale Expertinnen und Experten aus Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Restaurierung zusammen, um über Erforschung und Erhaltung von Glasmalerei zu diskutieren. Die Tagung, die auf dem Erfurter Domareal stattfindet, dreht sich um das Thema "Sichtbarkeit". Auch ein Exkursionstag nach Naumburg ist geplant.

Eine der Organisatorinnen der Fachtagung ist Maria Deiters. Die Kunsthistorikerin leitet die Potsdamer Arbeitsstelle des interakademischen Projekts "Corpus Vitrearum Medii Aevi“ (CVMA). Sie erklärt bei MDR KULTUR: "Wir diskutieren unter dem Generalthema 'Sichtbarkeit'. Das ist etwas, das gewissermaßen sowohl kunsthistorisch als auch restauratorisch ein ganz wichtiges Thema ist." So geht es bei der Tagung auch darum, wie historische Glasmalereien wieder so hergestellt werden können, dass sie ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bewahren.

Ein Beispiel sei die Anwendung von mundgeblasenem UV-Schutzglas, das auf die Außenhaut gesetzt werde. "Das ist sehr wichtig, wenn man bedenkt, dass im Rahmen des Klimawandels die Sonneneinstrahlung immer mehr zunehmen wird", erklärt Deiters. Die zunehmende Hitze sei auch im Zusammenhang mit alten Kunststoffen oder Klebstoffen verschiedenster Art, die bereits in vorherigen Jahren zur Restaurierung aufgebracht worden seien, ein massives Problem, mit dem sich auseinandergesetzt werden müsse. Auch die zunehmende Umweltverschmutzung spiele eine Rolle – schließlich seien viele Glasmalereien in Kirchenfenstern der Witterung ausgesetzt. Einen akuten Bedarf an konservatorischen Maßnahmen gebe es deswegen besonders für Glasmalereien, bei denen es noch keine Schutzverglasungen gebe.

Wenige Wochen nach Kriegsausbruch habe das internationale Corpus Vitrearum ein Flugblatt erstellt, das in der Ukraine verteilt worden sei. Darin ging es darum, Menschen vor Ort die Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Glasmalereien mit möglichst einfachen Methoden vor Bomben, Schussgefahren oder Ähnlichem zu sichern. Beim Kongress in Erfurt sei nun auch eine Referentin aus der Ukraine, die aktuell ein großes Inventarisierungsprojekt anstrebe. In ihrem Vortrag wird sie die Glasmalereibestände in der Ukraine systematisch vorstellen.