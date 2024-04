Aus einem Fenster soll ein Mann in Erfurt einen Fernseher und leere Plastikflaschen auf drei Mädchen geworfen haben. Die Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren hatten sich am Mittwochvormittag an einer Müllsammelaktion im Stadtteil Urbich beteiligt, als der Mann die Gegenstände durch ein Fenster des ersten Obergeschosses auf sie warf, teilte die Polizei mit.