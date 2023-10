Mallorca-Reisende können ab kommendem Jahr wieder vom Flughafen Erfurt-Weimar nach Mallorca fliegen. Ab kommendem Frühjahr will Eurowings wieder mehrmals pro Woche die Baleareninsel Mallorca ansteuern.

Das teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Ab 1. April sind demnach zunächst drei Flüge pro Woche geplant. Ab Ende Mai können Urlauber dann sogar vier Mal wöchentlich auf die Insel fliegen. Alle Flüge sollen in den frühen Morgenstunden starten. Wie Flughafengesellschaft-Geschäftsführer Gerd Stöwer sagt, freut er sich, das beliebte Reiseziel wieder anbieten zu können. In diesem Sommer wurde Mallorca nicht von Erfurt aus angeflogen.