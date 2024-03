Der umstrittene Generalintendant des Theaters Erfurt Guy Montavon hat seinen Posten als Vorsitzender des Thüringer Landesverbands des Deutschen Bühnenvereins aufgegeben. Wie dessen Geschäftsführer Ekkehard Müller am Sonntag mitteilte, habe Montavon ihm eine E-Mail geschrieben und seinen Rücktritt erklärt. Gründe für seine Entscheidung habe er dabei nicht genannt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Rücktritt berichtet.

Den Vorsitz des Thüringer Landesverbands wird laut Müller der bisherige Stellvertreter Montavons, Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder, übernehmen. Die Zusammensetzung des Vorstandes werde sich aller Voraussicht nach in diesem Jahr ändern, Versammlungen seien in zwei Wochen und im August geplant, so der Geschäftsführer.