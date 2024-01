Auch die Frage, wie ein Neuanfang bzw. ein Übergang in den Tranformationsprozess des Theaters aussehen kann, soll beantwortet werden. Denn in der neuen Spielzeit 2024/25 soll der Theaterbetrieb laut Oberbürgermeister Bausewein in Erfurt grundlegend erneuert werden. Das Amt des Generalintendanten soll vollständig entfallen – die neue Struktur hat dann keinen regieführenden Intendanten mehr.

Erste Kritik an Guy Montavon hatte es bereits 2020 von der freien Szene Erfurts gegeben, als es um seine Vertragsverlängerung bis 2027 ging. Damals ging es um die nachlassende Qualität an der Erfurter Oper und um das Problem, dass Montavon angeblich seine eigene Karriere in den Mittelpunkt stelle und nicht die Entwicklung des Theaters mit seinen Künstlerinnen und Künstlern.

Die "nicht zeitgemäße Führungskultur", die in dem Bericht der Berliner Anwaltskanzlei beschrieben wird, liegt laut Thomas Schmidt, dem Mitbegründer des neuen Schauspiels in Erfurt und Professor für Theatermanagement in Frankfurt am Main, vor allem an dem sogenannten Intendantenvertrag des Bühnenvereins. "Dieser Vertrag räumt den Intendanten so viele Rechte und so viel Macht ein", so Schmidt. "Montavon war mit seinem Vertrag als eine Art Alleinherrscher eingesetzt", erklärt er. Es habe schon 2020 immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass ein Regime der Angst am Theater herrsche.