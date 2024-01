Mit Intendant Guy Montavon wurde ein Aufhebungsvertrag ausgearbeitet. Bis zum Ende der Spielzeit soll er nur noch die kreative Verantwortung im Haus haben. Als Werkleiter mit Personalverantwortung soll er dagegen abberufen werden. Darüber will der Stadtrat am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung entscheiden.