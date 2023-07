Wegen eines Böschungsbrandes ist die ICE-Strecke zwischen Erfurt und Halle/Leipzig am Sonntagnachmittag vorübergehend gesperrt worden. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn MDR THÜRINGEN sagte, war das Feuer an der Trasse bei Jüdendorf in Sachsen-Anhalt ausgebrochen. Der Fernverkehr wurde wegen der Löscharbeiten für mehr als eine Stunde in beiden Richtungen unterbrochen.