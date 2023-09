Hintergrund ist, dass die Budget-Anmeldungen der Ressorts die Einnahmen deutlich übersteigen. So soll laut Bericht der Rotstift bei vielen geplanten Investitionen radikal angesetzt werden. Betroffen sind demnach - so der jetzige Stand des Doppelhaushalts - Investitionen in Schulen, in Straßen und Nahverkehr, aber auch im Sozial- und Kulturbereich.