Gerade so haben alle Erfurter Schüler für das kommende Schuljahr einen Platz bekommen. Dafür mussten unter anderem neue Klassenzüge geschaffen werden, obwohl die Schulen sowieso schon überfüllt sind. Für das kommende Schuljahr wird das nicht wieder funktionieren. Laut Werner Ungewiß, Leiter des Amtes für Bildung in Erfurt, braucht es 2024 wenigstens zwei neue Schulen beziehungsweise Schulgebäude.

Dabei steckt die Stadt aktuell noch voll in der Sanierung der bereits vorhandenen Schulen. Der Umzug der Grundschule Gispersleben hat sich bereits um ein Jahr - von diesem Sommer auf den Sommer 2024 - verschoben. Baudezernent Matthias Bärwolff (Linke) hat mit seinen Beschäftigten aber nun eine Möglichkeit gefunden, wie es schneller vorangehen kann: durch Ausschreibungen an Generalunternehmen.

Das bedeutet, dass nicht jede Leistung für ein Bauprojekt über das sogenannte Einzellosverfahren läuft, sondern ein Generalunternehmen ein gesamtes Projekt übernimmt. Die Stadt bleibt dennoch Bauherr. Man habe mit diesem Vorgehen bereits gute Erfahrungen beim Schulbau in Hochheim und Kerspleben gemacht, so Bärwolff. "Die Koordination auf der Baustelle wird für uns so deutlich einfacher, die Verwaltung wird entlastet", sagt der Baudezernent.

Archivbild: Richtfest an der Gemeinschaftsschule in Hocheim (2021) Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Erfurt

Aufgrund der überwiegenden Vorteile hat die Verwaltung nun gleich für mehrere Projekte Ausschreibungen an Generalunternehmen vorbereitet. Darunter sind das Ausweichobjekt in der Vilniuser Straße, die Gemeinschaftsschule 9 "Am Hirnzigenpark", die Astrid-Lindgren-Grundschule in Melchendorf, vier Schulsporthallen sowie die geplanten neuen Schulbauten in der Greifswalder Straße und in der Blumenstraße.