In den Streit um ein geplantes Pop-up-Museum auf dem Erfurter Petersberg hat sich nun auch der Thüringer Museumsverband eingeschaltet. Präsident Roland Krischke sagte am Donnerstag, die Idee eines Pop-up-Museum sei sicher reizvoll. Allerdings fürchte er, dass sie zu Lasten der bestehenden Einrichtungen geht. So seien die Bestandmuseen finanziell nicht ausreichend ausgestattet. Die Stadt gebe für ihre Museen seit Jahren zu wenig Geld aus.