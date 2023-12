Die Stadt Erfurt plant für die nächsten beiden Jahre Rekordausgaben. Das geht aus dem Doppelhaushalt 2024/25 hervor, der am Mittwochabend im Stadtrat vorgestellt wurde. Nach Angaben von Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) hat der Etat erstmals ein Rekordvolumen von einer Milliarde Euro. Demnach steigen vor allem die Ausgaben für Personal und Soziales weiter an.

So lagen die Personalausgaben vor fünf Jahren bei 170 Millionen Euro und liegen aktuell bei 211 Millionen Euro. Für das kommende Jahr rechnet die Stadt mit Personalausgaben von rund 235 Millionen Euro unter anderem wegen höherer Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst.

Die Energiekosten klettern ebenfalls in die Höhe. Linnert verwies darauf, dass sie allein von 2018 bis 2022 um mehr als 50 Prozent auf 16 Millionen Euro angestiegen sind. Auch die Zuschüsse für die Eigenbetriebe wachsen. So bekommt der Zoo viereinhalb Millionen Euro jährlich. Das ist laut Etat eine Million mehr als in den Vorjahren. Beim Theater steigt der jährliche Zuschuss von 18 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro.