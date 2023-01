In einem Hotel in Erfurt ist es wegen eines gewalttätigen Mannes am Samstagmorgen zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Unter massivem Widerstand konnte der 35-Jährige am Ende von der Polizei in der Brühlervorstadt überwältigt und seine Partnerin befreit werden. Der Mann stand demnach unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.