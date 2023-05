Das Erfurter Veterinäramt hat einer Besitzerin 55 Hunde wegen mangelnder Haltungsbedingungen zu Recht weggenommen. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) in Weimar hat dies in einem Beschluss am Freitag verkündet. Dabei hob das Gericht in einem Eilverfahren einen Beschluss des Weimarer Verwaltungsgerichtes auf (Az. 3 EO 128/23).