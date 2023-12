Jugendliche haben in Erfurt mehrfach einen Senioren angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 77-Jährige an den vergangenen beiden Tagen mit seinem Hund abends im Erfurter Norden spazieren. Am Montag hatte zunächst ein Angreifer mit einem Feuerwerkskörper auf den Mann gezielt, ihn aber verfehlt.