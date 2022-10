In ihrem Austrittsschreiben an Parteichef Christian Lindner heißt es, in der Thüringer FDP würden vom Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich abweichende Meinungen mit äußerster Härte im Keim erstickt und "Gegner" weggemobbt. Frings wirft Kemmerich, den sie als "Cowboy von Weimar" bezeichnet, vor, den auf fingierten Beschuldigungen basierenden Parteiausschluss gegen sie betrieben zu haben.

Frings war in den Erfurter Stadtrat nachgerückt, nachdem Kemmerich sein Mandat verloren hatte. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hatte entschieden, dass Kemmerich in Erfurt bei der Kommunalwahl 2019 nicht hätte antreten dürfen, weil er seinen Hauptwohnsitz in Weimar hat. In Thüringen ist diese Bindung einer kommunalen Kandidatur an den Wohnsitz gesetzlich vorgeschrieben.