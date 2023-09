Rosengarten Keine neuen Pächter in Sicht: Kleingartenverein in Gera startet Mitmach-Garten

Hauptinhalt

Was tun, wenn Kleingärten aufgegeben und keine neuen Pächter gefunden werden? Vorstände in vielen Vereinen in Thüringen kennen dieses Problem. In Gera versucht man es nun mit einem Mitmach-Garten - Gärtnern im Probe-Abo quasi.