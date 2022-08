Rot-weißes Flatterband sperrt die Spielgeräte in der Kleingartenanlage "Erdbeere" in der Erfurter Kalkreiße ab. Der Spielplatz ist aus technischen Gründen gesperrt, verkündet ein Blatt Papier am Flatterband. Es fehlt der Tüv. Einmal im Jahr ist der fällig und kostet so um die 100 bis 150 Euro. Der Vorstand der Kleingartenanlage sieht nicht ein, dass die Kleingärtner das bezahlen sollen. "Die Spielplätze in den Anlagen sind doch für alle da, sind öffentlich zugänglich. In der Nähe haben wir einen Kindergarten, gerade die Kleinsten nutzen unsere Spielgeräte sehr gern, also muss auch die Stadt für den Tüv und die Sicherheit zahlen", glaubt Vorstandschef Jürgen Itzeplitz.

Die Spielplätze in den Gartenanlagen würden auch immer lobend mit erwähnt, wenn es darum geht, dass sich Erfurt als kinderfreundliche Stadt darstellt, fügt Frank Möller an. Der neugewählte Vorsitzende des Stadtverbandes der Kleingärtner will das mit der Stadt neu geregelt wissen. "Das Schlimmste wäre, wenn wir die Spielplätze in den Kleingartenanlagen stilllegen müssten. Das würde unserem Ziel konträr entgegenstehen, Kinder- und Jugendarbeit zu fördern", sagt er.

In der Anlage "Erdbeere" war man vor Wochen sehr verwundert, als der Vorstand im Gartenamt anfragte, wann denn nun die nächste Tüv-Prüfung ansteht. "Da muss ja jemand vom Verein dabei sein. Man hat uns gesagt, es würden keine Kosten übernommen, für den Tüv seien wir zuständig", erinnert sich Michael Schmidt, der seit Jahrzehnten in der Anlage einen Garten gepachtet hat. "Wir hatten das Geld gar nicht in den Haushalt eingestellt."

Die Kleingartenanlage "Erdbeere" zählt 200 Gärten und hat etwa 350 Mitglieder. Der eine oder andere werde sicher den Anteil für die Tüv-Prüfung und die geforderte vierteljährliche Begehung bezahlen: "Aber wir haben ja im Einvernehmen mit der Stadt Bänke aufgestellt, Rasen gemäht und nun haben wir den Eindruck, es wird immer mehr auf Ehrenamtler abgewälzt."

Kein Tüv - keine Schaukeln ... Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Tatsächlich ist die Verkehrssicherungspflicht, zu der auch die Tüv-geprüfte Sicherheit auf den Spielplätzen gehört, klar geregelt. Im Generalpachtvertrag, den die Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner geschlossen hat, heißt es wörtlich: "Der Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. übernimmt für das Pachtobjekt nebst Aufbauten, Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Kinderspielplätze die Verkehrssicherungspflicht."

Der Vertrag stammt aus dem Jahr 1997 - ist somit 25 Jahre alt. "Wir wollen ihn überarbeiten, denn wir haben den Eindruck, dass der Stadtverband bestimmte Dinge nicht mehr leisten kann, zu dem er sich verpflichtet hat. Deshalb müssen wir darüber reden. Das betrifft zum Beispiel auch das Beschneiden der Bäume auf dem öffentlichen Gelände in den Kleingartenanlagen", erklärt Stephan Wunder, Abteilungsleiter für Flächenmanagement im Garten- und Friedhofsamt Erfurt, den Hintergrund. Doch wie immer steckt der Teufel auch hier im klitzekleinen Detail.

Die Stadt hatte selbst vor Jahren Spielplätze entlang des Kleingartenwanderweges aufgestellt und für diese Plätze zahlt die Stadt auch den Tüv. "Und daraus sei offenbar der Gedanke entstanden, wir übernehmen für alle alles", so Wunder. "Ich habe aber auch Kleingärtner, die regelmäßig ihren Tüv bestellen und bezahlen. Ich bin nun mal auch ans Haushaltsrecht gebunden, und wenn ich eine vertragliche Regelung habe, darf ich gar nicht von Einzelnen die Rechnung übernehmen."

So ist es im Generalvertrag zwischen Stadt und dem Stadtverband der Kleingärtner geregelt. Danach sind die Kleingärtner auch für die Spielplätze in ihren Kleingartenanlagen - samt jährlichem Tüv - zuständig. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

In diesem Jahr - im Zuge der Gleichbehandlung - wird eine Ausnahme gemacht. "Wir haben ein Budget für den Kleingartenwanderweg. Da wird in diesem Jahr dort nichts gemacht, das Geld nehme ich jetzt fürs Bezahlen der Tüv-Protokolle. In diesem Jahr dürfen einmalig alle ihre Rechnungen bei uns einreichen", sagt Wunder.

Langfristig aber will die Stadt den Generalpachtvertrag mit dem Stadtverband neu aushandeln. Immerhin überlasse sie den Kleingärtnern das Gartenland für kleines Geld, momentan für 13 Cent pro Quadratmeter. Dafür muss ich aber auch was tun", gibt Gartenamtschef Sascha Döll zu Bedenken.

"Wir müssen darüber reden, was kann der Stadtverband noch leisten, was nicht. Wir haben in den Kleingärten auch einen Generationenwechsel, Leute fürs Ehrenamt zu finden, wird immer schwieriger. Aber einfach zu sagen: 'Stadt übernimm du mal das und zahl' - so geht es auch nicht."