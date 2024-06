Das Erfurter Stadtzentrum erreichen Besucher, die ihre Autos auf diesen Parkplätze parken, via Straßenbahn in maximal 15 Minuten. Mehr Infos gibt es hier .

Insbesondere durch P+R Angebote und auf Grund der fehlenden Kapazität für das Parken in der Erfurter Innenstadt wurden die Fahrpläne für Bus und Straßenbahn an allen drei Tagen angepasst.



Am Freitag, den 14. Juni, setzt die EVAG auf den Stadtbahn-Linien 2, 3 und 5 sowie auf der Bus-Linie 90 größere Fahrzeuge ein.



Am Samstag, den 15. Juni, fahren alle Stadtbahn-Linien von 9 Uhr bis 20 Uhr im 15- Minuten-Takt. Ab 11 Uhr verkehrt zusätzlich eine Stadtbahn-Linie zwischen P+R Messe – Hauptbahnhof – Thüringenhalle. Damit fahrem Bahnen auf dieser Strecke im 7,5-Minuten-Takt.

Zum Ende des Feuerwerks am Domplatz kommen Zusatzbahnen zum Einsatz.. Es finden zusätzliche Angerkreuzungen der Stadtbahn-Linien und der Bus-Linie 9 um 0:40 Uhr, 0:50 Uhr und 1 Uhr statt. Die Stadtbahn-Linie 4 fährt um 1 Uhr ab Anger bis nach Bindersleben. Auf den Stadtbahn-Linien 2, 3 und 5 sowie auf den Bus-Linien 9, 51, 60 und 90 kommen größere Fahrzeuge zum Einsatz



Am Sonntag, den 16. Juni, fahren alle Stadtbahn-Linien von 11 Uhr bis 20 Uhr im 15-Minuten-Takt. Auf den Stadtbahn-Linien 2, 3 und 5 sowie auf den Bus-Linien 9, 51, 60 und 90 kommen größere Fahrzeuge zum Einsatz.