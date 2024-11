Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Feldversuch Blickfang und Insektenheimat: Was der Lavendelanbau in Thüringen bringt

28. November 2024, 16:37 Uhr

Wogende Lavendelfelder. Wer in Frankreich schon einmal die lila blühenden Landschaften in der Provence gesehen hat, ist begeistert. Seit über einem Jahr gibt es nun auch in Thüringen einen Feldversuch, ob sich hier der Lavendelanbau in größerem Stil lohnen könnte. Jetzt liegen die ersten Forschungsergebnisse vor. Und die haben schon jetzt klare Gewinner ausgemacht: die Insekten.