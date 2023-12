Bildrechte: Colourbox

Jahresbericht Lebensmittelkontrollen in Erfurt: Mehr als 100 Verstöße in 2022

Hauptinhalt

11. Dezember 2023, 15:49 Uhr

In mehr als 100 Betrieben in Erfurt haben Lebensmittelkontrolleure teils gravierende Missstände festgestellt. Rund 3.000 Gaststätten und Geschäfte wurden überprüft. In einer Kantine wurden etwa Verstöße gegen das Tierschutzgesetz beim Schlachten von Fischen festgestellt.