Der 51-jährige Fahrer habe einen Widerstand festgestellt und vermutete einen Defekt an den Bremsen. Dass dann der Blick innerhalb der paar Sekunden bis zum Stopp eher den Instrumenten galt, als den Spiegeln, das klingt irgendwie verständlich.

Dr. Patrick Seiniger ist Experte für Lkw-Assistenzsysteme bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Das ist eine Forschungseinrichtung des Bundes, die an den am Ende auch internationalen Normen mitwirkt, sogar Crashtests macht und so dafür sorgt, das umsetzbare Regeln entstehen.