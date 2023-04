Die Testphase für die Partyfläche am Lutherstein wird verlängert. Einem entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung hat der Erfurter Stadtrat am Mittwochabend zugestimmt. Eigentlich waren für die Testphase im verganenen Jahr sieben Veranstaltungen angemeldet worden. Stattfinden konnten wegen schlechten Wetters allerdings nur drei. Eine davon war das Elektromusikevent "Springinsfeld", das Georg Meyer-Hoeven und seine Freunde organisiert haben.

Am Abend der Party gab es verschiedene DJ-Acts, hauptsächlich wurde Elektromusik gespielt. Bildrechte: Springinsfeld

"Wir haben sowas zum ersten Mal gemacht", erzählt der 25-Jährige. Die Idee für ein eigenes Open-Air-Event hatten sie schon länger, durch das Angebot am Lutherstein haben sie den Plan dann in Angriff genommen. "Es war schon sehr viel zu organisieren", sagt Meyer-Hoeven. Von der Stadt werden lediglich die Toiletten gestellt - Stromaggregat, Beleuchtung, Bühne, Technik, Sitzmöglichkeiten und alles weitere müssen die Veranstalter selbst organisieren.

Die Nutzung der Fläche muss im Vorfeld per Formular beantragt werden . Es gibt diverse Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Zwar ist die Fläche kostenlos, allerdings müssen 100 Euro Kaution hinterlegt werden. Vor und nach der Veranstaltung muss die Fläche mit Fotos dokumentiert werden. So kann die Kulturdirektion nachvollziehen, ob alles sauber hinterlassen wurde. Außerdem darf die Lautstärke einen gewissen Pegel nicht überschreiten. Dafür gibt es von der Stadt ein Schallpegelmessgerät.

Da es keine Befestigungsmöglichkeiten für Planen und co. gab, mussten Meyer-Hoeven und seine Freunde improvisieren. Bildrechte: Springinsfeld

Und auch die Kulturdirektion ist zufrieden: Bei allen drei Veranstaltungen, die bisher am Lutherstein stattgefunden haben, wurde die Fläche wieder ordentlich verlassen und bisher gab es auch keine Beschwerden wegen Lärmbelästigung - so das Zwischenfazit im Verlängerungsantrag für die Testphase. Alles super also, beim Lutherstein?