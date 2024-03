Nach einem Streit zwischen zwei Männern am Mittwoch in Erfurt sitzt der 35-jährige Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Opfer wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Noch während der Fahndung nach dem Täter hatte sich der mutmaßliche Angreifer bei der Polizei gemeldet, um selbst Anzeige zu erstatten.