Zum sechsten Mal: Müllfahrzeug brennt in Erfurt

Zum sechsten Mal ist in diesem Jahr in Erfurt ein Müllfahrzeug in Brand geraten. Am Mittwoch brannte ein Müllauto im Ortsteil Marbach. In der Einflugschneise des Flughafens kam es zu einer starken Rauchentwicklung.