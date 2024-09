Der Prozess um erpresserischen Menschenraub am Erfurter Landgericht ist am Mittwoch unterbrochen worden und wird am Donnerstag fortgesetzt. Grund war, dass der Hauptbelastungszeuge nicht erschienen ist. Er hatte sein Fehlen mit einem Arzttermin begründet. Da der Richterin keine Zeit angegeben wurde und offenbar Zweifel bestanden, dass der Mann noch erscheint, soll er am Donnerstag von der Polizei vorgeführt werden. Die Angeklagten selbst haben zum Prozessauftakt am Mittwochmorgen zu den Tatvorwürfen geschwiegen.