In der emotionalen Ausnahmesituation lassen sich die Betrugsopfer immer wieder davon überzeugen, zum Wohle ihrer Angehörigen die hohe Summen aufzubringen, sagt Peter Schütz. Fatal sei dabei, dass viele Menschen das Prinzip der Kaution aus Filmen kennen. Sie wissen nicht, dass es so etwas in Deutschland gar nicht gibt.

"Man sollte auf keinen Fall denken, dass die Leute blöd sind", sagt eine Kursteilnehmerin. Wie raffiniert die Täter vorgehen, werde oft unterschätzt, bestätigt auch Olaf Selke von der polizeilichen Beratungsstelle Erfurt. Auch seien längst nicht nur ältere Menschen betroffen. "Das kann den 40-Jährigen genauso treffen wie den 80-Jährigen. Das Problem ist halt, dass die Senioren meist 24 Stunden am Tag erreichbar sind für diese Trickbetrügereien." Besonders gefährdet seien einsame Menschen, die keine Verwandten in der Nähe haben.

In den vergangenen Jahren wurden in Thüringen laut Polizei nahezu täglich Betrugsversuche an älteren Menschen angezeigt - Tendenz steigend. Schockanrufe haben sich innerhalb der letzten zwei Jahre sogar fast verdoppelt. Laut Olaf Selke gehen die größten Gefahren noch immer vom Telefon aus. Aber auch im Internet nehmen die Betrugsmaschen weiter zu. Besonders auf gefälschte E-Mails (sogenannte Phishing-Mails) oder Anlageversprechen mit vermeintlicher Kryptowährung fallen die Menschen immer wieder herein.

Oft finden die Schwindel aber auch den analogen Weg über den Briefkasten ins Haus der Opfer. "Die neueste Masche ist, dass Sie Post vom Finanzamt bekommen mit einer Geldforderung", warnt Peter Schütz die Kursteilnehmerinnen. Alles in dem Dokument wirkt täuschend echt, auch Name und Adresse sind korrekt. Nur an der falschen Steuernummer lasse sich die Fälschung erkennen.

Keine vertraulichen Informationen weitergeben

"Es ist ein Katz- und Maus-Spiel", sagt Schütz. Hat man die neueste Masche entlarvt, haben die Betrüger wahrscheinlich schon wieder die nächste Taktik ausgeklügelt. Die eine allgemeingültige Formel, wie man sich im Verdachtsfall richtig verhält, existiert also nicht. Eine klare Grundregel gibt es aber dennoch: Persönliche Daten, Kontonummern, Passwörter oder andere vertrauliche Informationen sollten niemals am Telefon oder per E-Mail weitergegeben werden. "Seriöse Institutionen fordern solche Daten niemals auf diesem Weg an", sagt der Sicherheitsberater.

Vorfälle anzeigen