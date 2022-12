Die Polizei hat nach einem Großeinsatz an einer Erfurter Schule Entwarnung gegeben. Die Beamten teilten am Abend mit, bei der vermeintlichen Amokdrohung habe es sich um einen Schülerstreich gehandelt.

Ein anonymer Anruf bei einer Schülerin hatte am Vormittag einen Großeinsatz an der Jenaplan-Schule am Nordpark ausgelöst. Die Polizei sperrte die Straße und die Brücke vor der Schule mit einem großen Aufgebot ab. Der Unterricht wurde abgebrochen; die rund 400 Schüler wurden nach Hause geschickt. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Störung des öffentlichen Friedens.