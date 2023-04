Es ist eine komplexe Aufgabe gewesen, alle Schülerinnen und Schüler für das neue Schüljahr Ende August unterzubringen, berichtet Werner Ungewiß, Leiter des Amtes für Bildung der Stadt Erfurt. Insgesamt fünf neue Klassenzüge mussten geschaffen werden: am Gutenberg-Gymnasium, am Heinrich-Hertz-Gymnasium, an der Kooperativen Gesamtschule (KGS), am Albert-Schweitzer-Gymnasium und an der Jenaplan-Schule am Nettelbeckufer. An diesen Schulen wird es demnach enger - denn mehr Räumlichkeiten stehen nicht zur Verfügung.