Der Autozulieferer Continental baut in seinem Werk in Waltershausen (Landkreis Gotha) weniger Stellen ab als zunächst geplant. Nach Abschluss von Gesprächen mit Betriebsrat und Gewerkschaft IGBCE sprach ein Unternehmenssprecher am Freitagnachmittag von 110 Arbeitsplätzen.

Bildrechte: Continental