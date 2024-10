Catcalling ist ein Begriff aus dem Englischen, der unangemessene, oft aufdringliche Kommentare, Pfiffe, Zurufe oder andere Geräusche beschreibt, die meist von Männern an Frauen im öffentlichen Raum gerichtet werden. Dieser Begriff wird besonders häufig von der Generation Z verwendet. Auf Instagram hat eine Gruppe Aktivistinnen die Seite "Catcalls of Erfurt" gegründet. Ihr Ziel ist es, auf diese unangenehmen Situationen aufmerksam zu machen, die viele Frauen in der Stadt erleben.



Betroffene Frauen können dem Profil Nachrichten schicken und ihre Erlebnisse teilen. Um diesen Erfahrungen eine sichtbare Stimme zu geben, schreibt die Gruppe das Gesagte mit Kreide an den Ort des Geschehens. Seit Juni sind so immer wieder Botschaften von erlebter Belästigung in Kreideschrift zu finden - vor allem auf dem Boden vor dem Erfurter Bahnhof und am Anger.