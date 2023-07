Justiz Straßenbahn-Attacke auf minderjährigen Syrer muss neu verhandelt werden

Der Angriff auf einen jungen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt muss neu verhandelt werden. Grund ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Der Fall war überregional bekannt geworden, unter anderem durch ein Video in den Sozialen Netzwerken.