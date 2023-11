Wie die "Bild"-Zeitung am Dienstag berichtete, hinterließen sie am Sonntag eine israelfeindliche Parole neben dem Haupteingang. Die Polizei, die trotz der vorangegangenen Attacke nicht vor Ort war, entdeckte die Schmierereien demnach erst Stunden später an der Synagoge.

Bildrechte: dpa